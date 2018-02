Suspeito morre em confronto com a polícia Um suspeito de envolvimento com tráfico foi morto em confronto com policiais ontem de madrugada na favela da Rocinha, zona sul do Rio. A favela é ocupada desde 2011 por forças de pacificação. Um traficante foi ferido e fugiu. Segundo a PM, patrulha da UPP fazia ronda quando foi recebida a tiros pelos suspeitos. A Polícia Civil analisa as imagens do circuito de câmeras de segurança da Rocinha.