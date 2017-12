Uma agência do banco Itaú na altura do número 454 da Rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana, na zona sul da capital, foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros e um dos ladrões morreu.

A ocorrência foi registrada às 12h26. A Rua Domingos de Moraes foi bloqueada no sentido único daquele trecho.