Suspeito morre e viatura capota durante perseguição policial

Atualizado às 08h55

SÃO PAULO - Uma perseguição policial acabou com um suspeito morto e dois policiais militares levemente feridos após a viatura capotar na Avenida José Pinheiros Borges, a continuação da Radial Leste, zona leste da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 10.

O caso aconteceu por volta das 5h30. De acordo com a Polícia Militar, os oficiais faziam o acompanhamento de uma motocicleta roubada, em que estavam duas pessoas, quando os suspeitos entraram na contramão e colidiram de frente com um carro.

O suspeito que estava na garupa da moto morreu no local. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Planalto, também na zona leste. O policial militar que dirigia a viatura também perdeu o controle do carro, que acabou capotando. Com ferimentos leves, dois agentes foram levados para o Hospital Militar.

Por causa da ocorrência, a Avenida José Pinheiros Borges foi inteditada no sentindo bairro pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), próximo à Rua Professor Brito Machado.