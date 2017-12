Suspeito morre após trocar tiros com PM de folga na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um suspeito de roubo foi morto após trocar tiros com um policial militar de folga na região da Saúde, na zona sul da capital paulista, na noite desta segunda-feira, 5. Segundo a PM, o oficial resolveu intervir após ter flagrado um assalto na rua.

O caso aconteceu por volta das 20h15, na Avenida Professor Abraão de Morais. O policial passava pelo local quando presenciou o roubo a um pedestre, informa a PM. Ao ser abordado pelo oficial, o assaltante teria reagido.

Houve troca de tiros, mas apenas o criminoso foi alvejado. Ele morreu no local, antes da chegada do socorro médico. O policial e a vítima do assalto não sofreram ferimentos.