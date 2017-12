Suspeito morre após perseguição policial na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um suspeito morreu após colisão entre o carro onde estava e um micro-ônibus na região de Itaquera, na zona leste da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 21. O acidente aconteceu por volta das 5 horas durante perseguição policial na Avenida Nagib Farah Maluf, próximo à Estação José Bonifácio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

De acordo com informações da Polícia Militar, outras três pessoas estavam no veículo - um Honda Fit - no momento da batida. Dois ficaram presos nas ferragens e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O quarto ocupante foi preso.

Não há informações a respeito do estado dos passageiros do coletivo, que fazia o trajeto da linha 3732/10 (Metrô Itaquera-Estação José Bonifácio).

Às 8h40, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da Avenida Nagib Farah Maluf e a calçada estavam interditadas. O caso foi registrado no 103º Distrito Policial (Cohab 2 Itaquera).