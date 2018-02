Suspeito morre após grupo armado com fuzis fazer arrastão no Rodoanel Oeste Um tiroteio entre policiais militares e um grupo com pelo menos 12 homens armados parou uma das pistas do Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes, por volta da 0h30 de ontem. O grupo armado, com fuzil e metralhadoras, havia acabado de fazer um arrastão em um ônibus com 42 viajantes de Curitiba, na altura do km 28, quando foi surpreendido por três viaturas da PM. Um dos suspeitos morreu na troca de tiros. Ninguém foi preso.