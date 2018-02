Suspeito morre após disparar contra batalhão da PM em Santo André

SÃO PAULO - Um suspeito morreu depois de atirar contra o 41º Batalhão da Polícia Militar, em Santo André, no ABC Paulista, na noite de quarta-feira, 10.

De acordo com a PM, ele e um comparsa passaram de moto em frente à instalação da polícia e dispararam três vezes, sem acertar o alvo, por volta das 22h40. Localizados minutos depois na Avenida Magalhães Valentim, foram perseguidos até a Estrada Guaraciaba e, após trocar tiros com a polícia, o garupa foi atingido no tórax. Socorrido ao Pronto Socorro Municipal de Santo André, ele não resistiu ao ferimento.

O condutor da moto conseguiu fugir e, até a manhã desta quinta-feira, não havia sido localizado. Segundo a PM, um dos disparos feitos pelos bandidos atingiu o parabrisas de uma viatura, mas nenhum policial foi alvejado.

Com o suspeito morto, não identificado, foram encontrados dois revólveres calibre 38 com a numeração raspada. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).