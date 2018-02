Suspeito ergueu 1/3 das torres do Tatuapé Joel José Abrão tem 54 anos e praticamente domina os projetos de arquitetura no Tatuapé e no Jardim Anália Franco, na zona leste. Desde 1986, quando inaugurou seu escritório, assinou um terço das mais de 350 torres erguidas na região. Antes de abrir seu próprio negócio, trabalhou, na década de 1980, no SBT como cenógrafo. Entre outras coisas, criou palcos de programas como o do palhaço Bozo e do antigo Viva a Noite. Conheceu Silvio Santos e ganhou mais trabalhos: projetou o prédio do Banco Panamericano, o complexo de TV na Via Anhanguera e reformou a casa do apresentador. Ainda projetou o cenário do reality show Casa dos Artistas, em 2000. Sempre com agenda cheia, Abrão tocava no começo do ano 37 projetos simultaneamente.