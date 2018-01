Suspeito em carro roubado bate em viatura da PM na zona leste

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Um suspeito em um Fox roubado bateu em uma viatura Blazer da Força Tática do 2º Batalhão por volta das 22 horas desta quarta-feira, 11, na região da Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Logo depois da batida, os policiais constataram que o Fox havia sido roubado cerca de meia hora antes no bairro de Burgo Paulista, também na zona leste, e que o ocupante do veículo era procurado por receptação.

O Fox vinha pela Rua Vitifolia, no sentido Estrada do Imperador, e colidiu de frente com a viatura, que trafegava no sentido contrário. O preso sofreu escoriações com a batida e foi medicado no Pronto-Socorro (PS) Tide Setúbal. Nenhum policial se feriu.

Um segundo suspeito foi detido nas imediações, na Rua Lírio da Serra. Segundo a PM, ele estava em um Astra de propriedade da irmã do ocupante do Fox roubado. O caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).