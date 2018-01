Suspeito é preso tentando assaltar banco com bilhete

SÃO PAULO - O desempregado Djalma Gonçalves Vieira, de 41 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 23, tentando assaltar um banco na Rua Voluntários da Pátria, em Santana, na zona norte, utilizando um bilhete com ameaças aos funcionários da agência. De acordo com Fábio Pinheiro Lopes, delegado da 5ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Bancos do Departamento Estadual de Investigação Criminais (Deic), a gerente do banco acionou um botão sob a mesa ao receber o bilhete. Um segurança chamou a polícia.

Na carta entregue por Vieira à funcionária, o suspeito ameaçava explodir os carros e as residências dos funcionários do banco. "Isso deixou a gente perplexo pela cara de pau dele. Ele agia simplesmente com um blefe", afirmou o delegado. Ainda segundo o Deic, Vieira agia sozinho e nunca esteve acompanhado de comparsas, como o próprio acusado alegava na carta. "Ele ficava com todo o dinheiro. Não ficava ninguém do lado de fora da agência", afirmou o delegado. No início deste ano, um banco da mesma rede havia caído no golpe. Vieira lucrou R$ 400 mil sozinho no assalto, reformou a residência em Cotia e comprou dezenas de produtos eletrônicos e roupas de marca.