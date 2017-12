Roubo a loja termina em tiroteio no Shopping Santa Cruz; um é detido

SÃO PAULO - Três homens assaltaram uma loja das Casas Bahia no Shopping Santa Cruz, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no começo da noite desta terça-feira, 15. Houve tiroteio com a polícia e um suspeito acabou preso. Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, os criminosos entraram na loja por volta das 18 horas. O shopping, que tem acesso direto para a Estação Santa Cruz do Metrô, estava lotado. Seguranças do local perceberam a ação e teve início um corre-corre. A polícia foi chamada e logo cercaram todas as saídas do local. Investigadores chegaram a trocar tiros com os suspeitos. Os clientes se esconderam dentro das lojas, que trancaram as portas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais militares e do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, fizeram buscas no centro de compras por quase uma hora. Os investigadores prenderam um suspeito com vários celulares que foram roubados da loja. Ele estava sem documentos e não havia identificação do homem até as 21 horas desta terça. Os outros dois comparsas conseguiram fugir.

O caso foi registrado no 16.º DP (Vila Clementino). Os investigadores devem pedir nos próximos dias imagens das câmeras de segurança do Shopping Santa Cruz e das Casas Bahia para tentar identificar os criminosos foragidos.

Em nota, as Casas Bahia disseram que confirmavam “a ocorrência em sua unidade localizada no Shopping Metrô Santa Cruz” e informavam estar colaborando com as investigações policiais. “Não houve colaboradores ou clientes feridos. A loja já foi reaberta e opera normalmente.” Não foi informado quais produtos foram roubados nem o valor estimado do prejuízo.

Em nota, o Shopping Santa Cruz informou que "houve uma tentativa frustrada de assalto à loja Casas Bahia nesta terça-feira, dia 15 de março". Disse ainda "que não houve feridos e que um dos assaltantes foi detido pela polícia". O shopping se colocou à disposição das autoridades para a resolução do caso.

Iguatemi. No começo de fevereiro, um bandido armado roubou uma joalheria, no Shopping Iguatemi, zona oeste, e atirou contra a vitrine de uma loja de artigos esportivos para fugir. A ação causou pânico em lojistas e clientes do luxuoso centro de compras.

O criminoso usava um jaleco branco de médico e roubou a joalheria Amsterdam Sauer, que fica no piso térreo do shopping. Ele se comunicava por Bluetooth com um comparsa e fugiu depois que o aparelho começou a tocar várias vezes. As imagens estão com a polícia. Ninguém foi preso.