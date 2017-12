Suspeito é morto por policial de folga em assalto em Guarulhos

SÃO PAULO - Um suspeito foi morto por um policial militar de folga durante assalto a uma farmácia em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira, 7.

Armado, o homem invadiu o estabelecimento, na Rua Centenário, na região do Jardim Santa Maria, por volta das 19h20 e anunciou o assalto, segundo informa a Polícia Militar. Nesse momento, o oficial estava sendo atendido na farmácia.

O policial reagiu à abordagem do criminoso e o atingiu com dois tiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para o local e constatou a morte do criminoso.

De acordo com a PM, uma pistola calibre 380 foi apreendida com o suspeito. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos (Angélica I-Pimentas).