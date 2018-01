Suspeito é morto em troca de tiros com PMs

SÃO PAULO - Um suspeito foi morto e outro preso, na noite desta quinta-feira, 4, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, uma viatura da 1ª Companhia do 18º Batalhão de Policiamento Militar Metropolitano (BPMM), viu dois homens "em atitude suspeita", em uma moto na Avenida Tomás Rebelo e Silva. A PM afirmou que os policiais pediram para a dupla parar, mas o piloto da motocicleta fugiu.

Houve perseguição. Ainda de acordo com a polícia, o piloto da moto diminuiu a velocidade e o garupa abriu fogo contra os PMs, que revidaram os disparos. Nenhum PM foi baleado. Com o suspeito que foi atingido, a PM encontrou um revólver calibre .38 com a numeração raspada. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).