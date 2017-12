Suspeito é morto em perseguição policial no Tatuapé, na zona leste

SÃO PAULO - Um homem suspeito de roubar um carro foi morto e outros dois ficaram feridos em uma perseguição policial no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 17. De acordo com a Polícia Militar, o trio reagiu à abordagem dos policiais, na Rua Mossamedes, onde o confronto foi iniciado.

A ocorrência foi registrada por volta das 3 horas, quando a polícia recebeu informações de que havia três homens em atitudes suspeitas pelas ruas do Tatuapé. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos teriam começado a atirar e fugido em direção à Avenida Salim Farah Maluf. Próximo ao cruzamento com a Avenida Celso Garcia, o veículo onde estavam os suspeitos colidiu com outra viatura que havia sido chamada para ajudar na perseguição.

Segundo a polícia, os três homens desceram do carro e continuaram atirando. Eles foram baleados e encaminhados a unidades de saúde da região. Um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal do Tatuapé. Os outros dois seguem internados, mas o estado de saúde não foi informado. No veículo roubado, que estava com um placa falsa, a polícia encontrou um revólver calibre 38.