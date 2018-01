Suspeito é baleado na região da Avenida Paulista

SÃO PAULO - Um homem foi baleado no fim da manhã desta quarta-feira, 16, durante uma tentativa de roubo na região da Paulista. Um outro suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h15, dois homens tentavam realizar um assalto, na Rua Pamplona com a Rua São Carlos do Pinhal. Ainda não há informação sobre onde seria o roubo.

O ferido foi levado para o pronto-socorro do Hospital Vergueiro. A ocorrência será registrada no 5º Distrito Policial, no bairro da Aclimação.