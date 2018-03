Suspeito é baleado em troca de tiros com PM na zona leste

SÃO PAULO - Um suspeito de ter roubado um carro foi baleado em uma troca de tiros com dois policiais militares no Itaim Paulista na noite desta segunda-feira, 1º. Um dos policiais levou um tiro na viseira do capacete, mas não ficou ferido.

Os disparos aconteceram depois que os suspeitos, que estavam em um Celta Prata roubado, tentaram fugir quando perceberam a aproximação dos policiais e acabaram batendo o carro em uma casa, na Rua Geraldo de Medina.

De acordo com a Polícia Militar, um dos bandidos deu o primeiro disparo, que por pouco não acertou a cabeça de um dos policiais. Na reação, um indivíduo foi baleado. Ele foi levado ao Pronto-socorro Ermelino Matarazzo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Foram apreendidos o carro roubado e um revólver. O 50º DP (Itaim Paulista) investigará o caso.