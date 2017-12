Suspeito é baleado e preso em assalto frustrado em SP

Uma tentativa de assalto a uma loja de conveniência de um posto de gasolina no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, terminou com um bandido baleado e preso na noite de segunda-feira, 5. Um frentista do posto, que entrou em luta corporal com o criminoso, se feriu em estilhaços de vidro e foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) Vergueiro.

O assaltante chegou ao posto de gasolina na altura do número 774 da Avenida Liberdade por volta das 21 horas. Com uma arma na cintura, ele rendeu o frentista e a balconista da loja de conveniência. O frentista resolveu reagir e entrou em luta corporal com o bandido. Enquanto lutavam, um disparo atingiu a perna do assaltante, posteriormente identificado pela polícia como Deilite Pereira Alves, de 18 anos.

Depois do tiro, um comparsa de Alves o resgatou em um Volkswagen Gol cinza. A Polícia Militar foi avisada do roubo e localizou o veículo. Depois de uma breve perseguição, a dupla resolveu abandonar o Gol, ainda na região central. Alves foi preso e comparsa conseguiu fugir. Não foi apreendida nenhuma arma com o detido. O caso foi registrado no 1.º Distrito Policial (Liberdade).