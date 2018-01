Suspeito declarou dúplex de R$ 169 mil no Ibirapuera ao IR O promotor César Dario Mariano da Silva, do Patrimônio Público, deve notificar a Receita Federal sobre uma possível fraude na declaração do imposto de renda do auditor Amilcar José Cançado Lemos, cuja casa foi alvo de uma busca e apreensão anteontem.