Suspeito de ter matado universitário é preso

SÃO PAULO - Um suspeito de ter matado o estudante universitário Jordi Fores, de 27 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 12, no Grajaú, zona sul da capital paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi levado ao 99° DP (Campo Grande) e a sua prisão preventiva seria pedida ainda na noite desta terça.

Fores foi assassinado no dia 4 de maio com tiros no rosto na frente da unidade do Senac em que estudava, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Objetos pessoais do universitário não foram levados. A polícia investiga o crime.