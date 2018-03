Suspeito de tentar sequestrar menino na Paulista é preso

Um homem acusado de tentar sequestrar uma criança na Avenida Paulista, região central de São Paulo, no último domingo, 23, foi preso nesta quarta-feira, 26, depois de ter sido reconhecido por moradores da zona norte da capital. O pai da criança flagrou o momento em que o acusado segura o filho pelo braço e sai andando pela avenida.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi reconhecido pelos pais da criança e passará por avaliações psiquiátricas. Ele já havia sido internado em um hospital psiquiátrico após tentar invadir o Palácio dos Bandeirantes, de acordo com a polícia.

O caso. Enquanto filmava a apresentação de uma banda, o pai notou a aproximação do estranho. A criança teria pedido à mãe para ir a uma banca de jornal próxima. A mãe, então, indicou que ela avisasse ao pai aonde iriam. Foi no momento em que o menino se dirigia ao pai que o homem agarrou seu braço e o levou por alguns metros. No vídeo, é possível ver o homem, vestindo um casaco verde, conduzindo a criança, de camiseta azul.

Ao perceber o incidente, o pai para de filmar a banda e corre atrás do filho. Assim que é abordado, o homem ri e diz que estava apenas brincando. "Que brincadeira é essa, mano?", questiona o pai, já segurando o filho.

A mãe da criança publicou um texto no Facebook e diz que ficou muito assustada pelo ocorrido. "Fiquei, por um momento, em estado de choque e, claro, já me perguntei porque deixei ele ir sozinho avisar o pai. Mas era uma distância mínima, eu tava olhando, sabia onde tava o pai. Se eu não puder soltar meu filho e deixá-lo dar dez passos em direção ao pai numa avenida toda policiada, realmente, não sei o que estou fazendo aqui nesse mundo."