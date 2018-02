Suspeito de sequestrar professor em SP é preso no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Rodoviária Federal prendeu um suspeito de participação no sequestro de um professor em São Paulo, nesta quinta-feira, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, região do Rio Grande do Sul próxima à Argentina e ao Uruguai.

O homem, de 37 anos, estava dirigindo o veículo de Edivaldo Santos Dantas, de 45 anos, desaparecido desde o dia 28 de dezembro. A investigação indicava que o suspeito fez saques na conta bancária do professor em agências de rotas para o Sul. A prisão do homem, que negou ter participado do crime, e a perícia do automóvel podem ajudar a polícia a esclarecer o caso.