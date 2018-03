Suspeito de roubo morre em suposto confronto com a PM

Um suposto assaltante morreu, em um suposto confronto com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira, 27, após o grupo do qual faz parte assaltar um restaurante localizado na Praça General Polidoro, na Aclimação, região centro-sul da capital paulista.

Os sete bandidos entraram no estabelecimento por volta das 21h15, e, além de assaltarem o caixa, passaram de mesa em mesa, tomando, dos clientes, carteiras, dinheiro, celular e chaves dos veículos. Após o arrastão, todos fugiram, mas não sabiam que um dos aparelhos roubados tinha rastreador.

Alertados e por meio do rastreamento, PMs das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), por volta das 22h30, localizaram um Honda Civic, ocupado apenas pelo motorista, iniciando assim a perseguição, que terminou na Rua dos Estudantes, na região da Liberdade, próximo ao centro.

Segundo os policiais, armado, Ruan Rodrigues Silva Araújo, de 19 anos, teria deixado o carro e atirado contra a equipe. No revide, a PM atingiu o rapaz no abdome. Mesmo encaminhado ao pronto-socorro Vergueiro, ele não resistiu e morreu. Com o suspeito, os policiais teriam recuperado R$ 700 e alguns celulares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até as 3h15 desta sexta-feira, 28, a polícia não havia informado o nome do rapaz morto. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial, da Aclimação. Segundo a polícia, o Honda utilizado na fuga tem registro de roubo ocorrido no último dia 21. Amigos do rapaz foram até o hospital e disseram que ele não era bandido e que foi executado pela PM.

(Atualizada às 4h34 para acréscimo de informação)