Suspeito de roubar e atirar em PMs é preso em São José dos Campos

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Uma denúncia anônima permitiu que policiais militares de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, capturassem na noite de terça-feira, 16, Wilson de Souza, de 22 anos, assaltante procurado pela Justiça.

Detido quando caminhava pela Rua Pastor José M. de Oliveira, no Jardim Colonial, Souza, que já tem várias passagens por roubo, foi reconhecido por um dos dois PMs por ele feridos no último sábado, 13, durante assalto ao supermercado Tio João, na Avenida Adonias da Silva, no Campo dos Alemães.

Na ação, Souza e um comparsa foram surpreendidos pelo sargentos reformados Fernandes e Resnazian, que tentaram deter a dupla. No tiroteio, Fernandes foi baleado na cabeça e levado em estado grave para o pronto-socorro municipal. Um adolescente de 17 anos foi atingido na perna por uma bala perdida.

O outro sargento, ferido por uma coronhada, foi quem reconheceu William na noite de ontem horas depois do assaltante ser capturado. Na fuga, os criminosos levaram as armas dos policiais. Souza, segundo a polícia, também é suspeito de roubar a arma de um policial militar no início deste mês.

A captura do assaltante foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos.