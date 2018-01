Suspeito de pedofilia é preso em flagrante na zona sul de SP

Um suspeito de prática de pedofilia de 40 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado, 28, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi surpreendido por policiais militares quando praticava um ato sexual com um menino de 12 anos dentro de um Astra cinza estacionado na Rua dos Otonis.

Os PMs faziam um patrulhamento pela região quando viram o carro parado na deserta, por volta das 23h50. Os vidros estavam abertos. O policiais desconfiaram, se aproximaram e viram os dois.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conforme a SSP, o menor disse que tentava ganhar dinheiro com "programas sexuais" no Parque do Ibirapuera e confirmou que estava no carro com o homem. O detido não confessou o crime. Ele foi preso em flagrante, por estupro de vulnerável. O carro foi entregue ao irmão do suspeito. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial (Vila Mariana).