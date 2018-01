Suspeito de matar tecelão se entrega

O suspeito de atirar e matar o tecelão Airton Fernandes, de 45 anos, no domingo, em Suzano, Grande São Paulo, se entregou à polícia ontem. O mecânico Izael Teles de Menezes, de 50 anos, passou a tarde prestando depoimento. Ele seria encaminhado ainda ontem para a Cadeia Pública de Suzano. Fernandes estava com a família em um carro na Estrada da 4.ª Divisão quando teve de desviar de um buraco e atingiu o espelho do Uno de Izael. O mecânico teria perseguido e atirado em Fernandes. O filho do tecelão, de 14 anos, também foi atingido.