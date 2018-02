Suspeito de matar soldado da Cavalaria morre em tiroteio com a PM

SÃO PAULO - Um suspeito de participação no assassinato de um policial militar morreu numa suposta troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira, 18, na Favela Elba, região do Sapopemba, zona leste de São Paulo.

Policiais da Força Tática receberam a informação de que o suspeito, conhecido como "Globinho", preparava um ataque contra um sargento. Ao chegarem no local indicado, próximo à Rua dos Espigueiros, os policiais afirmam terem encontrado o suspeito armado com pistolas. Ele teria tentado fugir por um escadaria, quando atirou contra os PMs, que revidaram. Baleado, "Globinho" morreu em um hospital da região.

O rapaz, segundo a PM, era suspeito de participar na morte do soldado Vaner Dias, de 35 anos, lotado na Cavalaria. O crime ocorreu no dia 20 de junho, dentro de uma academia, no Jardim Vila Formosa, onde o soldado era instrutor de jiu-jítsu. O tiroteio será investigado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).