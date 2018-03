Suspeito de matar PM é detido em Niterói

A polícia prendeu Felipe Vivente Mariano, de 20 anos, um dos suspeitos de matar um policial militar no bairro Fonseca, em Niterói, na noite de anteontem. Segundo a PM, um Peugeot bateu no carro do policial, que estava de folga e em companhia da esposa. Ao sair do veículo, foi reconhecido pelos suspeitos, que atiraram e fugiram. No começo da tarde de ontem, Felipe foi detido dentro do Peugeot que teria colidido com o do policial. Com ele foram apreendidos uma carabina 9mm, telefones celulares, relógios, joias e bebidas.