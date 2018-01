Suspeito de matar PM com 25 tiros é preso com metralhadora

Policiais civis de 73º DP (Jaçanã) encontraram uma metralhadora e mais 40 munições na casa de Luciano Rodrigues da Costa, de 30 anos, conhecido como "Pai Véio", na favela do Popeye, no Jardim Brasil, na zona norte. Um adolescente que o acompanhava foi apreendido.

Segundo a polícia, Costa confessou o assassinato do policial militar Spencer William Ferreira de Almeida, de 44 anos, em março do ano passado. Ele foi morto com 25 tiros na porta de casa, na Vila Gustavo. Em depoimento, o suspeito disse que recebeu informações de que havia dinheiro na casa da vítima, mas quando o abordou, descobriu que era um policial e atirou várias vezes. Costa guardava documentos falsificados em casa.

A polícia vai investigar se Costa está envolvido na morte da jovem Lais Rodrigues Caetano, de 21 anos, morta com pelo menos 12 tiros quando estava à caminho da Parada LGBT, em junho do ano passado. As investigações apuraram que ela discutiu com um homem com características parecidas com a do suspeito antes de ser morta.