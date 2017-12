Suspeito de matar jovem e pôr corpo em bolsa aguarda transferência a CDP

O suspeito de matar uma jovem e colocar seu corpo em uma bolsa, detido na noite desta terça-feira, 7, aguarda transferência, no 40º Distrito Policial, na Vila Santa Maria, na zona norte de São Paulo, para um Centro de Detenção Provisória.

Segundo a polícia, Leomar Martins Costa, de 40 anos, estava foragido após fugir da Penitenciária de Itaí (a cerca de 300 km de São Paulo) onde cumpria pena por roubo e estupro. O acusado ainda seria suspeito por outro homícidio, ocorrido há cerca de três meses, em Minas Gerais.

O corpo de Valdirene Santana dos Santos, de 21 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Leonel Furtado, no bairro do Limão, na zona norte, na manhã de domingo, 5. A polícia chegou ao acusado depois de familiares informarem que teriam visto a vítima com ele na noite antes do crime.

Segundo os policiais, o suspeito assumiu o homicído alegando problemas mentais. As investigações indicam também que a jovem pode ter sido violentada antes de morrer.