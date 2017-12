Suspeito de matar ex-mulher em pet shop é preso na zona sul de SP

O homem suspeito de matar a ex-mulher esfaqueada em um pet shop em Moema, zona sul de São Paulo, foi preso por volta das 11 horas desta quinta-feira, 14. Segundo a Polícia Militar, o homem foi parado enquanto caminhava pela Rua Demóstenes, no Campo Belo, também na zona sul. Ao perceber a aproximação da viatura, que estava em patrulhamento de rotina, o homem apresentou atitude suspeita e foi abordado.

Após checar a documentação do homem, os policiais descobriram que ele era procurado. De acordo com a polícia, ele teria confessado que matou a ex-mulher. A vítima, de 38 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira, no local onde trabalhava. Ivete de Farias Tenório foi esfaqueada no pescoço, no baço, no abdômen e nas costas. Ela chegou a ser socorrida no Hospital São Paulo, onde morreu.

O preso foi levado para o 27º Distrito Policial, em Campo Belo.