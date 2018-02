Suspeito de matar colega se recusa a depor Acusado de assassinar o aluno de mestrado José Leandro Pinheiro, de 21 anos, o também estudante Bruno Eusébio dos Santos, de 26, se recusou a prestar depoimento ontem na Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio. Os investigadores ainda não sabem o motivo do crime. Os dois estudavam no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e dividiam havia cerca de um ano um quarto em uma república de estudantes no Horto, zona sul do Rio. "Santos está em estado profundo de distanciamento social", disse o delegado Rivaldo Barbosa.