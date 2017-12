Suspeito de integrar bando de Nem é preso

Suspeito de integrar a quadrilha que domina o tráfico de drogas na Rocinha, favela da zona sul do Rio, Fábio Simões Brasil, de 31 anos, foi preso por policiais civis na festa de aniversário da filha, na madrugada de ontem. Para a polícia, ele é o terceiro na hierarquia do bando chefiado pelo traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, e teria participado da invasão do Hotel Intercontinental, em São Conrado, em agosto. O suspeito foi preso em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e levado para a delegacia de Santa Cruz (36.ª DP).