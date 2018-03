Suspeito de furtar Portinari some

O principal suspeito de ter furtado a obra Fetiche (1959), de Cândido Portinari, de uma residência no Jardim Europa, zona sul, e o substituído por uma tela falsa, em abril, está desaparecido. O marchand aposentado Jenner Accioly Lins, de 76 anos, não foi mais localizado, de acordo com a delegada Beatriz Bravo Ernandes, do 15.º DP (Itaim-Bibi). A obra está avaliada em R$ 500 mil.

Um Honda Accord que seria de Accioly foi apreendido pela polícia na Rua Capote Valente, em Pinheiros, zona oeste, no dia 3, com uma foto da obra.

Segundo informações levantadas pela polícia, ele estaria hospedado em uma pensão em Pinheiros. Nenhum familiar que indicasse pistas de seu paradeiro foi localizado. O desaparecimento é visto com cautela. "Nos endereços que nós temos, não conseguimos localizá-lo. Qualquer afirmação seria leviana", afirmou Beatriz.

Um perito do Projeto Portinari deverá vir do Rio nesta semana para fazer a análise do quadro falso e da fotografia achada no veículo. "Se essa fotografia for já da tela replicada, o indício é bastante forte de envolvimento", disse a delegada.

O advogado criminalista Carlos Ely Eluf, dono da obra, conta que Accioly, de quem era amigo havia 40 anos, ficou sozinho por cerca de uma hora em sua sala de estar, onde está todo o seu acervo de arte. Quando o caso foi revelado pelo Estado, Accioly disse que entrara pela última vez no apartamento 30 dias antes do furto.

A delegada agora aguarda o depoimento do suspeito para poder indiciá-lo. "O próximo passo é a localização dele. A gente quer ouvir a versão dele a respeito dos fatos", afirmou Beatriz. A reportagem também não conseguiu entrar em contato com Accioly por telefone.

A obra. O Fetiche original, que não tem nenhum seguro, foi feito por encomenda da atriz Cacilda Becker, para estampar o convite da primeira apresentação de uma companhia brasileira de teatro na Europa, no Teatro Tivoli, em Lisboa.