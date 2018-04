Suspeito de facilitar roubo em casa de câmbio é transferido para o CDP

SÃO PAULO - Detido temporariamente no 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, desde o último dia 7, quando se apresentou à policia, Társio de Santana Piziolo, de 20 anos, ex-funcionário da casa de câmbio existente no Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na tarde de segunda-feira, 16, após a justiça, a pedido da Polícia Civil de Congonhas, decretar a prisão preventiva do suspeito.

Segundo imagens de circuito interno de TV analisadas pela perícia, Santana teria facilitado, na noite do último dia 3, a entrada de três assaltantes no estabelecimento e entrou em contradição no depoimento. A polícia tenta identificar os três homens que entraram na loja e acredita na participação de um quarto assaltante, que teria ficado no carro no momento da ação. Os R$ 250 mil levados no dia do roubo ainda não foram recuperados.