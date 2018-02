Suspeito de dez assaltos a restaurantes é preso Um suspeito de praticar ao menos dez assaltos em restaurantes de São Paulo foi preso ontem em Barueri, Região Metropolitana da capital. Segundo a polícia, duas vítimas o reconheceram. Ainda de acordo com a polícia, Pedro Eusébio Gomes Filho, de 27 anos, agia sozinho e era fugitivo da Penitenciária de Bauru, no interior do Estado, onde cumpria pena em regime semiaberto por roubo e tráfico de drogas.