Polícia prende suspeito de disparar 12 tiros contra analista de sistemas no Morumbi

Um suspeito de disparar pelo menos 12 tiros contra o analista de sistemas Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 37 anos, foi detido na sexta-feira, 2, no Butantã, zona oeste da capital paulista. Rodrigo Pinto da Silva teve prisão temporária decretada e está detido no 77º DP. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi reconhecido por foto pela vítima, que permanece internada.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 21 de fevereiro, no bairro do Portal do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ferreira Júnior havia saído de carro e, após sair de um posto de gasolina, parou em um semáforo perto do Cemitério Gethsêmani e foi surpreendido por um homem, que teria disparado pelo menos 12 tiros contra o automóvel. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Albert Einstein, onde foi submetida a cirurgia.

Um segundo suspeito teria participado do crime utilizando uma moto, de acordo com a SSP. "Um segundo suspeito, que auxiliou na fuga, já foi identificado e as buscas continuam para localizá-lo e prendê-lo. As investigações prosseguem pelo 89º DP", informou a secretaria.

Segundo a SSP, as imagens de câmera de segurança fizeram a polícia descartar a hipótese de assalto. Silva teria esperado pela passagem do carro para surpreender o motorista antes de fazer os disparos. A placa da moto que aparece nas imagens teriam ajudado a polícia a chegar aos suspeitos.