Suspeito de comandar logística de roubo à Magazine Luiza é preso

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira, 7, o responsável pela logística da quadrilha de roubo de cargas que assaltou um centro de distribuição da Magazine Luiza, em Louveira, no interior de São Paulo, no sábado, 2. O vendedor P.P.O., de 47 anos, foi preso em Indaiatuba. Com ele, foram apreendidos 40 cartuchos de munição de fuzil calibre 7.62 mm, seis carregadores, 11 aparelhos celulares e R$ 9,5 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), P.P.O. dirigia um Chevrolet Ônix na Avenida Visconde de Indaiatuba quando foi abordado por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A suspeita é de que P.P.O. estivesse fazendo a transferência do arsenal da quadrilha para outro local.

O grupo que assaltou o depósito da Maganize Luiza era comandando por Albiazer Maciel de Lima, de 38, detido na terça-feira, 5. Conhecido como Bia, é considerado pela polícia um dos principais ladrões de carga do Estado São Paulo.