Suspeito de balear universitária durante assalto em Perdizes é preso

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 23, por volta das 21 horas, um homem suspeito de balear uma jovem de 25 anos durante assalto na Rua Apinajés, em Perdizes, no último dia 3 de maio. Ele foi reconhecido pela vítima.

O suspeito foi abordado por policiais na esquina da Avenida Professor Alfonso Bovero com a Rua Cayowáa, na mesma região do crime, e possuía uma chave mixa, usada para furtar veículos. O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado ao 23º DP (Perdizes) e a jovem, chamada à delegacia para identificá-lo.

Renata Carretti de Queiroz, universitária, reconheceu o rapaz como autor do disparo que atravessou um dos seus punhos e atingiu seu estômago, há três semanas, segundo a polícia. No dia do crime, ela foi surpreendida pelo ladrão ao chegar ao seu prédio, em um Ford Ka, por volta das 21 horas. Segundo relatou no depoimento, Renata avisou ao criminoso que iria pegar sua bolsa e sair do veículo, quando ele se assustou e atirou.

Ela foi internada no Hospital São Camilo e teve alta no dia seguinte. O ladrão fugiu com seu veículo, mas o abandonou na Rua Caraíbas, a um quilômetro de distância do local do assalto.