Suspeito de assassinar irmãs participa de reconstituição em Cunha-SP

SÃO PAULO - Ananias dos Santos, de 28 anos, suspeito de assassinar as irmãs Juliana e Josely Oliveira, de 15 e 16 anos, em Cunha, no interior do Estado, participa da reconstituição do crime, nesta terça-feira, 19. A reconstituição começou por volta das 9 horas e, segundo informou a Polícia Civil da cidade, o procedimento não havia terminado até as 13 horas.

Os corpos das irmãs foram encontrados com marcas de tiro em um matagal na zona rural do município, no dia 28 de março. As estudantes foram vistas pela última vez do dia 23 de março, após descerem do ônibus escolar, no retorno para casa.

Ananias foi preso no último dia 11 na casa de parentes, no bairro de Jacuí, e teria confessado o crime. O suspeito fugiu do Presídio Edgar Magalhães Noronha, de Tremembé, depois de uma saída temporária de Páscoa, há dois anos. Ele passou a morar com os pais em Cunha, no mesmo bairro das vítimas.

Notícia atualizada às 13h12