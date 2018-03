Suspeito de assassinar irmãs em Cunha tem prisão decretada

SÃO PAULO - A Justiça autorizou nesta terça-feira, 29, o pedido de prisão temporária do suspeito de matar as irmãs Josely Oliveira, de 16 anos, e Juliana Oliveira, de 15 anos, em Cunha, no interior de São Paulo, segundo informações da Polícia Civil.

Além do suspeito, o pedido para a prisão temporária foi feito para a mulher com quem ele mantém relacionamento amoroso. Porém a Justiça negou o pedido, alegando que não há elementos que comprovem a participação da namorada no caso.

Os investigadores trabalham com a hipótese de o crime ter sido cometido por mais de uma pessoa e por ciúme, de acordo com a polícia.

Os corpos das Joely Laurentina de Oliveira, de 16 anos, e Juliana Vânia de Oliveira, de 15 anos, foram encontradas em um matagal na manhã de ontem. Elas foram vistas pela última vez na quarta-feira, 23, quando voltavam da escola.