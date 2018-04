Suspeito de assassinar adolescente se entrega

Ronaldo Prudêncio Jesus Bento, de 28 anos, suspeito de matar Emerson Ferreira Porto, de 13 anos, na zona norte do Rio, confessou o crime ontem. Ele disse que achou que o menino roubaria seu cavalo. Segundo moradores do Morro do Urubu, onde o crime ocorreu, traficantes estariam envolvidos no crime e teriam pressionado a família do carroceiro para que ele se entregasse. O outro suspeito, Paulo Henrique Ferreira, de 22 anos, continua foragido.