Suspeito de assalto provoca acidente na Via Dutra em Guarulhos

SÃO PAULO - Um policial militar ficou ferido e uma viatura da PM foi parcialmente destruída durante uma perseguição a um cavalo trator (caminhão) roubado na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta madrugada de terça-feira, 19.

Era 1 hora quando PMs da Força Tática do 31º Batalhão desconfiaram do veículo em alta velocidade na avenida Papa João Paulo, no bairro de Inocoop, onde teve início a perseguição, que se estendeu pela pista lateral da Via Dutra próximo ao quilômetro 211, em Bonsucesso.

Três mil metros a frente, no quilômetro 214, vendo que seria alcançado, o suspeito que estava ao volante freou bruscamente, desceu do veículo, atravessou a pista e escapou a pé pela pista contrária. Uma viatura, prefixo M-31016, da PM, ocupada pelo tenente Chagas e por outros dois policiais, acabou atingido a traseira do veículo.

Apenas com escoriações, o oficial da PM foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Maria Dirce. O caso será registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos. Segundo a polícia, o cavalo trator em fuga pertence a uma carreta abordada por bandidos na cidade de Joanópolis, interior paulista.

O motorista foi levado como refém enquanto a quadrilha dava um destino à carga, e acabou abandonado na cidade de Arujá, vizinha a Guarulhos. A vítima está na delegacia.