Suspeito de assalto em São Mateus morre a caminho do hospital

Um rapaz suspeito de assaltar na manhã desta terça-feira, 26, uma residência em São Mateus, zona leste de São Paulo, foi baleado durante a perseguição da Polícia Militar (PM) e morreu a caminho do hospital. Outros quatro suspeitos foram presos e dois permanecem foragidos, segundo a PM.

Durante a perseguição, um policial sofreu uma queda do telhado de uma casa vizinha, foi encaminhado para o Hospital Sapopemba e passa bem. Os assaltantes invadiram a casa por volta das 6h30, fizeram um casal e duas crianças refém e fugiram com a chegada dos policiais. A perseguição teve apoio do helicóptero Águia.

Atualizada às 12h10 para acréscimo de informações.