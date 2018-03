Suspeito de assalto é morto no Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO - Um homem foi morto por um policial civil, por volta das 11h desta sexta-feira, 11, após, segundo a polícia, tentar roubar uma moto no Aeroporto de Congonhas. Ele foi baleado e levado ao Hospital Saboya-Jabaquara ainda com vida, onde faleceu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial estava no estacionamento do Aeroporto quando viu Henrique Eduardo Amaral Brito Silva, de 25 anos, agachado entre as motos. O policial se aproximou e o homem teria deixado cair um alicate de corte.

O agente deu ordem para que Henrique ficasse parado, mas ele teria feito um gesto brusco, como se fosse tirar uma arma da cintura, sendo então baleado na perna pelo policial. Caído, segundo a SSP, Henrique continuou a mexer na cintura e foi alvejado mais duas vezes.

Na mochila que estava com o assaltante a polícia encontrou diversas ferramentas, um celular, uma arma de brinquedo e R$ 500 em dinheiro. O caso foi registrado na delegacia do aeroporto.