Suspeito de assaltar posto de gasolina pela segunda vez é preso

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira, 24, acusado de assaltar minutos antes um posto de gasolina no Jardim São Savério, zona sul da capital, próximo a São Bernardo do Campo. Segundo policiais militares, Whemerson Djubal Silva Rosa, de 18 anos, teria sido reconhecido pelas vítimas como autor de outro assalto ocorrido no mesmo local na última semana.

O posto Shell havia sido roubado por quatro homens que chegaram em um Chevrolet Corsa branco, por volta das 21 horas. Eles levaram R$ 150. Uma testemunha anotou a placa do Corsa e avisou a Polícia Militar, que localizou o carro meia hora depois na Rua Guiana.

Rosa não ofereceu resistência à prisão. Debaixo do banco do passageiro, os PMs encontraram um revólver calibre 38. Com o acusado, foram recuperados R$ 26 dos R$ 150 roubados. Os três comparsas que fugiram não haviam sido presos até o final da madrugada de quinta-feira, 25.

O caso foi registrado no 26º Distrito Policial (Sacomã).