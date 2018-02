Suspeito de assaltar ao menos 10 restaurantes é preso em Barueri

SÃO PAULO - Um homem suspeito de praticar ao menos 10 assaltos a restaurantes foi preso nesta quarta-feira, 3, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o delegado Francisco Missaci, duas vítimas já reconheceram o assaltante. Ele é suspeito de participar de assaltos em Barueri, Osasco e em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, segundo o delegado.

Durante um roubo em Barueri, Pedro Eusébio Gomes filho, de 27 anos, deixou seu celular cair. No aparelho havia uma foto dele, na qual aparecia o nome de um hotel.

O porteiro do hotel confirmou que Pedro costumava dormir em um dos quartos. A polícia montou uma campana no local e conseguiu detê-lo. Ele foi preso em flagrante por porte de arma e permanece detido na delegacia, onde deve prestar depoimento na tarde desta quinta-feira, 4.

O suspeito já tem passagens pela polícia. Ele era fugitivo da penitenciária de Bauru, no interior do Estado, onde cumpria pena de regime semiaberto por roubo e tráfico de drogas.

Pedro agia sozinho e é suspeito de ter roubado duas lanchonetes na mesma avenida no centro de Barueri no mês passado. As vítimas já reconheceram o suspeito.