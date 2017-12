Suspeito de arremessar ex de terraço se entrega Suspeito de ter jogado a ex-noiva do terraço da casa onde ela morava, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o técnico em eletrônica Leonardo Carvalho de Oliveira, de 25 anos, se entregou à polícia nesse sábado, 5. Na delegacia, disse que Nívia Araújo, de 24, se jogou do terraço na madrugada do dia 1.º. Segundo o suspeito, eles tiveram uma discussão e fizeram as pazes, mas Nívia teria se atirado por volta das 4h30. Ela teve morte cerebral no dia 3. Oliveira foi indiciado por homicídio qualificado.