Suspeito de agredir o filho é preso em São Paulo

SÃO PAULO - Um desempregado, de 20 anos, foi preso na tarde deste domingo, 22, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista, sob suspeita de agredir o próprio filho. As agressões ocorreram no dia 9 de janeiro, quando o bebê tinha 10 dias de vida.

A mãe da criança, de 23 anos, registrou boletim de ocorrência na última quinta-feira, 19. Ela contou à polícia que não procurou a polícia antes por temer que o marido a matasse.

A mulher disse que no dia da agressão ela deixou o bebê com o companheiro enquanto dava comida para a outra filha, e ouviu o choro. Ao checar o que estava acontecendo, viu que a criança estava com sangue no nariz. Depois, ela testemunhou o homem dando um soco no bebê. Em seguida, a mãe levou a criança para o Hospital São Paulo.

No domingo, o suspeito foi até o hospital visitar o filho. Os funcionários da unidade acionaram a polícia e o homem foi encaminhado para o 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). O delegado responsável pediu a prisão temporária do suspeito, que foi decretada pela Justiça. A criança permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).