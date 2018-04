Suspeito de achaques, falso policial é preso Aciol Luiz de Oliveira, de 27 anos, foi preso ontem, às 18 horas, no bairro do Limão, zona norte, sob a acusação de ser um falso policial civil. Ele se dizia investigador da Delegacia Seccional e é suspeito, segundo a polícia, de achacar usuários de drogas e traficantes. Policiais do 40.º Distrito Policial investigavam uma denúncia de tráfico de drogas quando surpreenderam o acusado em uma Cherokee perto de uma favela. Ele portava uma carteira de policial e um distintivo falsos. Até as 20 horas, a polícia não havia concluído os papéis da prisão e Oliveira não havia decidido se ia ou não depor.