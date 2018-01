Suspeito de abuso sexual é preso em flagrante na Linha 1

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma passageira dentro do trem na Estação Armênia, na Linha 1-Azul do Metrô, na região central da capital paulista, na noite desta terça-feira, 22.

A composição seguia no sentido Tucuruvi, por volta das 18h40, quando a vítima acusou o suspeito de abuso sexual. Segundo informações do Metrô, um policial civil que também estava no vagão intercedeu e, com ajuda de um funcionário da plataforma da estação, conseguiu render o homem.

Um grupo de policiais militares que saía do serviço viu a movimentação na plataforma e prenderam o suspeito. Os PMs acabaram assumindo a ocorrência e conduziram o homem para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).